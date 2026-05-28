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Frédéric Mairy élu président du Conseil d’Etat neuchâtelois

Keystone-SDA

Frédéric Mairy a été désigné comme président et Laurent Favre comme vice-président du Conseil d'Etat neuchâtelois à partir de lundi. L'exécutif a également présenté sa photo officielle.

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(Keystone-ATS) Chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports, Frédéric Mairy succède à Crystel Graf. Son mandat de président durera du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. Le socialiste, conseiller d’Etat depuis le 1er mars 2024, occupera pour la première fois la présidence de l’exécutif.

Le Conseil d’Etat a également présenté sa photo officielle 2026-2027. Celle-ci a été prise dans l’auditoire du bâtiment Hôtel-de-Ville 7 au Locle, actuellement concerné par des travaux d’assainissement. Il accueillera à terme le domaine ingénierie de la HE-Arc et le Centre de compétences dédié aux métiers du temps MTTA.

La photo «évoque les projets que le gouvernement est amené à conduire, en particulier dans le cadre de son programme de législature», souligne jeudi le Conseil d’Etat dans un communiqué. Le choix du site met également en lumière plusieurs dimensions importantes pour le canton, comme la formation, l’économie, le patrimoine horloger et l’innovation.

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