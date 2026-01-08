La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fréquentation en hausse pour Jungfraubahn l’année dernière

La société de remontées mécaniques Jungfraubahn a vu sa fréquentation progresser l'an dernier sur pratiquement toutes les destinations. Le groupe oberlandais profite de sa journée des investisseurs pour fixer de nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

(Keystone-ATS) Les installations exploitées par l’entreprise bernoise ont accueilli 3’909’700 visiteurs en 2025, ce qui représente une progression de 3,2% sur un an, indique un communiqué publié jeudi. Cette augmentation a été obtenue malgré une stagnation (-0,2%) de la principale destination – Jungfraujoch – à 1’056’000 personnes, boudée par les touristes chinois.

L’exercice écoulé s’est montré particulièrement favorable pour Grindelwald-First (+7,1% à 760’000 visiteurs), la Mürrenbahn (+6,9% à 478’500) mais pas pour la Harderbahn (-4,5% à 406’000). Ce secteur d’activité voit sa fréquentation grimper de 3,9% à 1’644’500 visiteurs.

Pour le segment sport d’hiver, une hausse de 5,2% à 1’208’600 personnes est constatée. Du départ de la saison de ski en 2025 jusqu’au 31 décembre, Jungfraubahn a enregistré une envolée de 11,8% à 244’300 usagers, la meilleure entame de son histoire, assure la société.

L’entreprise basée à Interlaken présentera ce jeudi à ses investisseurs de nouveaux objectifs financiers dont le délai est fixé à 2030. La marge opérationnelle brute est désormais attendue à 45%, contre 43% jusqu’à présent.

Le rendement des ventes devrait atteindre 25%, soit davantage que le 20% actuels. Le flux de trésorerie cumulé est visé à 300 millions de francs, de 200 millions, tandis que le taux de distribution est remonté à 50-67% (40-60% actuellement). Un nouvel objectif est ajouté à cette feuille de route, à savoir le rendement du capital investi (RoIC) qui devrait être supérieur à 10%.

