Fréquentation moyenne au Nox Orae à La Tour-de-Peilz

Keystone-SDA

Le festival Nox Orae à La Tour-de-Peilz (VD), qui fêtait sa 15e édition, s'est clos samedi sur un bilan contrasté. Presque 3000 billets ont trouvé preneurs sur les trois soirs, une affluence en augmentation de 15% par rapport à 2024, mais qui n'a pas atteint les objectifs des organisateurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La fête a commencé dans des conditions extrêmes jeudi, sous une pluie torrentielle et dans le froid, mettant le public à rude épreuve. La soirée de vendredi a affiché complet et le samedi ensoleillé a permis de conclure sur une note positive, indiquent dimanche les organisateurs.

Cette 15e édition a confirmé l’attachement du public et des artistes à ce festival au bord du Léman. Mais elle a aussi montré les limites d’un exercice perturbé par la météo. L’équipe organisatrice tient à mener une réflexion sur le format de l’événement pour l’avenir.

«L’année passée s’est soldée par une perte, cette année, le bénéfice n’est pas garanti. C’est le bon moment pour faire le point», a déclaré Kevin Rufieux à Keystone-ATS.

