Fréquentation record pour le château de Gruyères (FR) en 2025

Keystone-SDA

Le château de Gruyères (FR) a attiré un nombre record de visiteurs l'an passé avec 188'639 personnes. La précédente marque remontait à 2011, avec 186'763 visiteurs. Le lieu est le quatrième site le plus couru du canton, après la Maison Cailler, le Papiliorama et la Maison du Gruyère.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Notre public vient de régions très proches, avec en tête les Vaudois (18,7% des visiteurs suisses) et les Fribourgeois (17,7%)», a indiqué le directeur du château Filipe Dos Santos dans une interview parue jeudi dans La Liberté. Le nombre des visiteurs suisses est stable, avec une part de 41,3% du total.

«La progression que l’on voit est plutôt au niveau du public international», a précisé Filipe Dos Santos dans les colonnes du quotidien fribourgeois. «Après, il faut faire un petit peu attention à ces pourcentages qui changent très vite». La hausse de 2025 est un peu supérieure à 1%. Le château emploie 10 équivalents plein temps.

«Nous travaillons vraiment sur les quatre saisons, pour éviter les pics de fréquentation estivaux un peu difficiles à gérer», explique encore le directeur du château de Gruyères. «Ce qui est aussi plus agréable pour nous en tant que gestionnaire, en tant qu’hôtes, mais aussi pour les visiteurs.»

