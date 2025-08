Fragile retour de l’aigle royal dans le Jura

Après 170 ans d’absence, un aiglon royal a pris son envol mi-juillet dans le département du Jura, en France voisine. Ce deuxième envol récent témoigne du retour progressif de ce grand rapace dans la région, a annoncé vendredi le Parc naturel régional du Haut-Jura.

(Keystone-ATS) Né entre le 1er et le 4 mai près de Saint-Claude, le jeune oiseau est resté deux mois et demi dans son nid avant de s’élancer dans les airs entre le 12 et le 14 juillet, a indiqué Pierre Durlet, du Parc naturel régional du Haut-Jura.

L’aigle royal avait disparu du Jura, victime de la chasse et de superstitions. Il s’était replié dans les Alpes et les Pyrénées, avant de timidement recoloniser ses anciens territoires.

Aussi en Suisse

C’est le deuxième envol observé dans le département en quatre ans, après une première naissance en mai 2021. « Pour nous, c’est un vrai symbole », a expliqué Pierre Durlet, rappelant que la loi de protection des rapaces de 1972 et celle sur la nature de 1976 ont joué un rôle décisif.

Grâce à la fin des persécutions et à la protection de ses milieux naturels, l’espèce reprend progressivement pied dans le massif jurassien. Le territoire compte aujourd’hui douze couples nicheurs: six dans l’Ain, un dans le Jura et les autres côté suisse.

En France, la population d’aigles royaux est estimée entre 390 et 450 couples, selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Si leur présence reste concentrée dans les zones de montagne, leur lente expansion dans le Jura est perçue comme un signe encourageant pour la biodiversité.