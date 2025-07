François-Benjamin May est devenu le deuxième Valaisan béatifié

Keystone-SDA

Trente-deux ans après Maurice Tornay, François-Benjamin May est devenu le deuxième bienheureux valaisan reconnu par l'Eglise catholique. La cérémonie de béatification s'est tenue samedi à Barcelone, ville où il a été assassiné en 1909.

(Keystone-ATS) La messe de béatification s’est tenue en l’église du couvent de saint François de Sales. A cette occasion, une relique de frère Lycarion – le nom porté par François-Benjamin May au sein de la congrégation des frères maristes – y a été bénie. Celle-ci était composée d’écrits de sa main, retrouvés en juin à Champsec.

Le 27 janvier dernier, le pape François avait signé le décret reconnaissant François-Benjamin May comme martyr. La cérémonie a été célébrée par le cardinal préfet du dicastère de la cause des saints, Marcello Semeraro, représentant du pape Léon XIV, et par le Cardinal Jean-Joseph Omella, archevêque de Barcelone.

Une délégation de quatorze personnes du Val de Bagnes s’est rendue en Catalogne. Elle était formée de membres de la parenté du béatifié, de religieux et d’élus.