France: 30 ans de prison pour Cédric Jubillar

Keystone-SDA

Cédric Jubillar n'a pas convaincu la justice française: il a été condamné à 30 ans de prison vendredi pour le meurtre de sa femme Delphine. Le corps de cette dernière n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition de son domicile fin 2020.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé impassible la présidente énoncer le verdict, mains serrées sur la vitre du box. Le verdict est conforme aux réquisitions des avocats généraux.

Cédric Jubillar avait réaffirmé vendredi matin n’avoir «absolument rien fait à Delphine». Le ministère public avait requis 30 ans de réclusion criminelle à son encontre, alors que ses avocats réclamaient son acquittement.

Il fallait que sept membres du jury sur neuf déclarent Cédric Jubillar coupable, pour qu’il soit condamné.

