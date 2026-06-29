France: jumelles décédées de déshydratation

Keystone-SDA

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Un couple de trentenaires a été placé en garde à vue pour privation de soins lundi après le décès à Beuvrages, près de Valenciennes (Nord), de ses jumelles de 15 mois, mortes de déshydratation selon les premières constatations.

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(Keystone-ATS) Les quatre autres enfants du couple, âgés de 3, 4, 5 et 6 ans ont été hospitalisés, déshydratés, sans que leurs jours ne soient en danger, selon une source proche de l’enquête.

Les parents ont appelé vers 13h00 les secours, «suite à la découverte de leurs filles, jumelles de 15 mois, inanimées dans leurs lits respectifs», a indiqué le parquet dans un communiqué lundi soir.

Une enquête pour privation de soins par ascendant suivi de mort d’un mineur de moins de 15 ans a été ouverte et confiée à la Brigades des mineurs de Valenciennes selon la même source.

Une autopsie est prévue mardi «afin de déterminer les circonstances du décès des deux fillettes, explorant notamment le sujet d’une déshydratation en raison de la forte température relevée dans la chambre», a précisé le parquet.

Dans l’impasse calme qu’ils habitaient depuis peu dans ce bourg en périphérie de Valenciennes, la porte de la petite maison en panneaux blancs et briques est fermée par des scellés.

On peut y lire que l’infraction concerne une «privation de soins ayant entraîné la mort de mineurs de 15 ans».

Le maire Ali Ben Yahia a dit sa commune «profondément bouleversée par le drame», dans un message publié sur Facebook.

Il a décrit «une famille bien intégrée»: «les enfants de la fratrie sont scolarisés dans nos écoles». «Après avoir longtemps vécu dans un logement collectif, la famille avait récemment accédé à une maison, avec le souhait d’offrir à ses enfants un cadre de vie propice à leur épanouissement», poursuit-il.

Les parents, âgés de 35 ans et 32 ans, n’ont pas d’antécédents judiciaires et «la famille ne faisait pas l’objet d’un suivi en assistance éducative» selon le parquet de Valenciennes.

Après plusieurs jours classés rouge pour canicule la semaine passée, le Nord est classé vert par Météo France lundi à la faveur d’une baisse des températures.

Mais dans les maisons du lotissement, toutes similaires avec deux étages en briques et panneaux, «il fait chaud», explique à l’AFP Anissa, 19 ans, une voisine qui n’a pas voulu donner son nom. «Quand je rentre dans ma chambre, même si j’ouvre le volet, il fait encore très chaud».

«C’est des voisins très calmes. On voyait les enfants souvent jouer ici», rapporte une autre voisine, Lamiya Regragui, 20 ans, décrivant des parents «souriants», «des enfants comme les autres».

Ces derniers jours, elle ne les a pas vus: «je pense que les enfants restaient à la maison à cause des fortes chaleurs».

Dans ce genre de logements, «il fait souvent chaud», alors «on dit qu’il faut faire attention, bien surveiller les enfants, beaucoup donner d’eau aussi», souligne-t-elle.

«C’est malheureux, c’est vrai qu’il y a eu des fortes chaleurs», a estimé une infirmière qui se rend régulièrement dans le quartier. «C’est dramatique pour les parents. Moi, je ne les connais pas, donc je ne porterai pas de jugement.»

Pour une voisine d’en face, qui souhaite rester anonyme et dit connaître la mère de famille, si la déshydratation était avérée, il s’agirait de «maltraitance».

Selon une source policière, les fillettes ont été retrouvées dans leur lit à 13h30 en situation de raideur cadavérique.