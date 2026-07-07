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France: le déficit commercial se creuse en mai

Keystone-SDA

Le déficit commercial de la France s'est dégradé de 1,5 milliard d'euros pour atteindre 6,9 milliards d'euros en mai en raison d'une baisse des exportations, notamment de matériel militaire, ont indiqué les douanes mardi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Sur le mois, les exportations ont atteint 53,6 milliards d’euros (-1,1 milliard d’euros), pénalisées par la baisse des ventes de matériel militaire (-0,8 milliard d’euros) après des résultats dynamiques en avril.

Les importations ont quant à elles progressé à 60,5 milliards d’euros (+0,4 milliard d’euros).

Les douanes notent également dans un communiqué que les exportations d’équipements mécaniques, électroniques et informatiques ont marqué le pas (-0,6 milliard d’euros), tandis que les livraisons de matériel de transport ont progressé (+0,2 milliard d’euros), notamment les produits de l’industrie aéronautique et spatiale (+0,5 milliard d’euros).

L’augmentation des importations s’explique essentiellement par des acquisitions de matériels de transport en hausse (+0,4 milliard d’euros), notamment des produits de l’industrie automobile.

En revanche, les importations de produits énergétique ont diminué de 0,4 milliard d’euros en mai. Toutefois, après une baisse importante en avril, les importations depuis le Proche et Moyen-Orient sont en légère progression (+0,1 milliard d’euros), selon les douanes.

Le déficit commercial s’était réduit de 1 milliard d’euros en avril pour s’établir à 5,4 milliards d’euros, grâce à une forte hausse des exportations et une réduction des importations en énergie depuis le Moyen-Orient.

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