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France: le moral des ménages continue à se redresser en juillet

Keystone-SDA

La confiance des ménages français a continué à se redresser en juillet, l'indicateur qui la mesure gagnant deux points à 86, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique (Insee).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’indicateur, qui avait déjà augmenté de deux points en juin, reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

L’opinion des ménages quant à leur situation financière future s’est améliorée de nouveau. Le solde d’opinion associé a augmenté de deux points et se rapproche de sa moyenne de longue période, a détaillé l’Insee dans un communiqué.

La proportion de ménages estimant opportun de faire des achats importants dans la situation économique actuelle augmente aussi (+2 points).

Concernant les perspectives d’inflation, la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois a baissé de nouveau très fortement en juillet.

Le solde d’opinion associé recule de 18 points (après -14 points en juin), et «retrouve presque son niveau de février, avant le déclenchement de la guerre au Proche-Orient, ainsi que sa moyenne de longue période», souligne l’Insee.

L’institut statistique observe aussi une amélioration de l’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France (+6 points, après déjà +6 points en juin). Mais le solde d’opinion reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de nouveau (+4 points). L’opinion des ménages concernant leur capacité d’épargne, actuelle et future, repart à la hausse. Les soldes d’opinion associés augmentent chacun de trois points, nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Leurs craintes concernant l’évolution du chômage reculent par ailleurs nettement. Le solde d’opinion reflue de six points, mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période.

L’enquête de l’Insee est réalisée mensuellement auprès de quelque 2.000 ménages interrogés par téléphone.

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