France: les décès ont augmenté de 30% la semaine de la canicule

Keystone-SDA

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Le nombre de décès a augmenté de presque 30% en France et de 62% dans la seule région parisienne lors de la semaine du 22 juin, pic de la canicule exceptionnelle ayant frappé le pays, a annoncé vendredi l'agence Santé publique France.

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(Keystone-ATS) L’agence de santé publique a rapporté, dans un nouveau bilan, «une hausse de +29,1%, correspondant à 2025 décès supplémentaires par rapport à la semaine précédente». Et de rappeler que ce dernier chiffre était certainement «sous-estimé».