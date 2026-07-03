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France: les décès ont augmenté de 30% la semaine de la canicule

Keystone-SDA

Le nombre de décès a augmenté de presque 30% en France et de 62% dans la seule région parisienne lors de la semaine du 22 juin, pic de la canicule exceptionnelle ayant frappé le pays, a annoncé vendredi l'agence Santé publique France.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’agence de santé publique a rapporté, dans un nouveau bilan, «une hausse de +29,1%, correspondant à 2025 décès supplémentaires par rapport à la semaine précédente». Et de rappeler que ce dernier chiffre était certainement «sous-estimé».

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