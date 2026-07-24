France: plus de 15’000 hectares partis en fumée

Keystone-SDA

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Plus de 15'000 hectares ont déjà été dévorés par les flammes en Gironde et dans les Landes, vendredi, attisant la crainte de mégafeux comme en 2022. Plus de 75'000 vacanciers et résidents ont été évacués.

5 minutes

(Keystone-ATS) Au nord du bassin d’Arcachon, l’incendie parti mercredi de Saumos (Gironde), progressant dans une forêt de pins dense, a déjà parcouru 12’500 hectares, soit plus que la surface de Paris. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a parlé à l’AFP du «plus gros feu de la saison». Un incendie «XXL, imprévisible et vorace», a renchéri Sophie Brocas, préfète de Gironde.

«Les conditions météorologiques restent défavorables avec des rafales de vent attendues jusqu’à 80 km/h et des orages secs qui pourraient éclater localement», souligne la préfecture dans son dernier point de situation.

«Reprises de feu»

Selon le lieutenant-colonel Éric Pitault, des pompiers de Gironde, «l’arrière du feu, vers Le Porge et au-dessus, a connu un ravivement avec des reprises de feu importantes». «Ce qui complique l’action de nos collègues c’est l’intensité du foyer et le vent qui a forci et changé de direction». «L’odeur du feu se sentait jusqu’à Bordeaux dont le ciel prenait une couleur jaunâtre, a constaté un journaliste de l’AFP

Après une nuit marquée par une vitesse de propagation des flammes extrêmement rapide, malgré une «lutte acharnée» du millier de sapeurs-pompiers engagés, l’ordre a été donné vendredi matin d’évacuer en totalité la très touristique presqu’île du Cap-Ferret et ses 40’000 habitants estivaux.

Cela se fait par l’unique route et par une noria de bateaux, selon un scénario prévu et répété l’an passé par les autorités. «Ma priorité c’est de protéger les vies et les populations», a insisté Mme Brocas, annonçant aussi les évacuations préventives des communes du Temple et de Saumos dans les terres, ainsi qu’Arès et Andernos autour du bassin d’Arcachon.

Dans l’après-midi, la préfecture a annoncé que «44’000 personnes ont été évacuées en deux jours».

«42 pompiers blessés»

Pour le moment, il n’y a aucun décès à déplorer mais 53 maisons détruites, ainsi qu’un camping, mais aussi «2000 maisons sauvées», selon les autorités. Quarante-deux sapeurs-pompiers blessés ont été pris en charge dont neuf évacués, «tous en urgence relative», selon la préfecture.

Pour David Lafforgue, commerçant du Cap Ferret et élu de la commune, qui a évacué sa famille de nuit, «tout a été géré de façon fluide (…) les valises étaient prêtes, les gens étaient calmes». A l’embarcadère du Cap-Ferret, Cécile Maumy se retourne vers la ville et lâche: «Il n’y a pas un chat, on dirait le Covid, c’est fou».

Les pompiers sont appuyés dans les airs par 4 Canadair, 2 Dash, 3 Air Tractor et 2 hélicoptères bombardiers d’eau, a précisé la préfecture.

Nouvelles évacuations dans les Landes

Au sud du bassin d’Arcachon, l’incendie qui a parcouru plus de 2600 hectares près de Biscarrosse, dans les Landes, progresse au sud-est vers la commune de Parentis, a indiqué le préfet Gilles Clavreul en fin de journée.

8000 habitants y sont en cours d’évacuation, a-t-il annoncé, s’ajoutant aux 23’000 personnes déjà évacuées depuis jeudi soir. Cet incendie «très soudain, très violent, très rapide» a déjà causé d’importants dégâts, avec 105 habitations et bâtiments «touchés par les flammes», «voire détruits», avait-il précisé à la mi-journée.

Déclenché par l’incendie accidentel d’un véhicule jeudi après-midi, ce feu combattu par 500 pompiers s’est rapidement propagé.

Des travaux de terrassement et des contre-feux tactiques ont été lancés pour tenter d’endiguer sa progression, avant le changement de direction du vent, redouté là aussi. Chez les pompiers, on dénombre «cinq blessures ou incommodements, mais légers».

Seuil des 50’000 ha dépassé

Selon le ministre de l’Intérieur, «actuellement on a 32 feux en cours, qui n’ont évidemment pas tous la même importance». «On a dépassé le seuil des 50’000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Par rapport à l’an passé, c’est quasiment fois trois».

Laurent Nuñez a également annoncé un transfert d’une partie des moyens déployés jusqu’à présent dans le Sud-Est vers la Gironde et les Landes.

Dans le Var, les sapeurs-pompiers engagés étaient confrontés vendredi à plusieurs reprises de l’incendie de Pontevès, au quatrième jour de leurs opérations contre ce feu qui a parcouru 2700 hectares et n’a pas encore été «fixé».

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles.