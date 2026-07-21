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France: record de surfaces brûlées à la mi-juillet

Keystone-SDA

Jamais, en 20 ans de mesures, autant de surfaces n'ont brûlé en France à la mi-juillet, selon les données satellitaires du système européen Effis, après notamment les vastes incendies dans le sud et en région parisienne ce mois.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Plus de 42’000 hectares ont brûlé en France entre janvier et mi-juillet, dépassant le précédent record de 2022. Les surfaces brûlées en 2026 sont déjà nettement supérieures à l’ensemble de l’année 2025.

De la forêt de Fontainebleau aux massifs de la Drôme, du Var et de la Corse, quelque 15’000 hectares sont partis en fumée depuis le début du mois, selon une analyse AFP des données du Système européen d’information sur les feux de forêt (Effis). Cela fait de ce mois le deuxième pire mois de juillet derrière 2022 (27’000 hectares).

Contrairement à 2022, des feux de forêt massifs ont également été enregistrés par Effis en février 2026, traditionnellement une période d’écobuage et de feux allumés volontairement par les pompiers pour nettoyer les forêts.

Sur une année complète, le record français s’élève à 66’300 hectares brûlés en 2022. Le total enregistré depuis le début de l’année 2026 représente près des deux tiers de ce niveau.

La France est touchée, comme de grandes parties du continent européen, par une forte sécheresse, conséquence notamment de la vague de chaleur historique qui frappé la région en juin.

De plus en plus intenses sous l’effet du réchauffement climatique, les feux de forêt ont brûlé plus d’un million d’hectares dans l’Union européenne en 2025 pour la première fois depuis le début des mesures d’Effis en 2006.

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