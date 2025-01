Frappes israéliennes au Liban: Israël dit avoir ciblé le Hezbollah

Keystone-SDA

Israël a effectué dimanche des frappes aériennes dans l'est et le sud du Liban, selon l'agence de presse nationale libanaise. L'armée israélienne a expliqué avoir visé le Hezbollah et en particulier des itinéraires de contrebande le long de la frontière avec la Syrie.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’agence officielle libanaise ANI a affirmé que l’aviation israélienne a ciblé la périphérie de Janta, dans la région orientale de Baalbek, de même que les alentours de Nabatieh dans le sud du pays. Ce média n’a pas mentionné d’éventuelles victimes.

« Parmi les cibles frappées figurent un site de lancement de roquettes, un site militaire et des routes le long de la frontière syro-libanaise empruntées pour la contrebande d’armes à destination du Hezbollah », a pour sa part indiqué l’armée israélienne, présentant les cibles comme des menaces au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu.

Ces frappes surviennent moins de deux semaines avant le 26 janvier, date à laquelle l’armée israélienne doit se retirer du sud du Liban en vertu de l’accord de cessez-le-feu. Chaque partie accuse l’autre de l’avoir enfreint.

« Violation flagrante »

Dans son communiqué, l’armée israélienne explique avoir agi « en accord avec l’accord de cessez-le-feu » entre Israël et le Liban. Selon cette entente, le Hezbollah doit démanteler ses infrastructures militaires restantes dans le sud du Liban et déplacer ses forces au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière israélo-libanaise.

La force onusienne de maintien de la paix a accusé en janvier Israël de « violation flagrante » de la résolution du Conseil de sécurité qui forme la base du cessez-le-feu.

Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont tué cinq personnes vendredi, selon le ministère libanais de la santé. L’armée israélienne avait affirmé avoir visé un véhicule du Hezbollah qui transportait de l’armement.

Une trêve, entrée en vigueur le 27 novembre, a mis fin à une guerre ouverte de plus de deux mois entre le Hezbollah et Israël, qui a fait près de 4000 morts au Liban et dévasté des bastions de la formation pro-iranienne.