Frappes israélo-américaines contre l’Iran, qui riposte

Keystone-SDA

Les Etats-Unis et Israël ont mené samedi une série de frappes contre l'Iran, le diffuseur public israélien rapportant que le guide suprême avait été visé. La République islamique a riposté par des salves de missiles, faisant craindre un embrasement régional.

(Keystone-ATS) De premières victimes ont été signalées, notamment 24 morts dans une école du sud de l’Iran, selon les autorités locales.

Des explosions étaient signalées dans plusieurs villes du Golfe abritant notamment des bases américaines. Plusieurs pays de la région ont annoncé la fermeture de leur espace aérien.

Baptisée «Fureur épique» selon Washington, l’opération vise à «éliminer des menaces imminentes» de l’Iran, a affirmé le président Donald Trump. «L’heure de votre liberté est à portée de main», a-t-il lancé au peuple iranien depuis sa résidence de Palm Beach en Floride.

«Quand nous aurons terminé, emparez-vous du pouvoir, ce sera à vous de le faire», a-t-il dit dans un message vidéo.

«Aux membres des Gardiens de la Révolution islamique, aux forces armées, et à toute la police, je dis aujourd’hui que vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine», a ajouté Donald Trump.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé une «opération» conjointe avec l’allié américain contre la «menace existentielle que fait peser le régime terroriste en Iran».

Le temps est venu pour les Iraniens de «rejeter le joug de la tyrannie», a-t-il déclaré.

«L’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, et le président Massoud Pezeshkian font partie des cibles visées par l’attaque américano-israélienne lancée samedi sur l’Iran, a rapporté de son côté la radio-télévision publique israélienne KAN».

Explosions et victimes à Téhéran

A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues à Téhéran par des journalistes de l’AFP. Des panaches de fumée s’élèvent dans le centre, l’est et l’ouest de la capitale, où des ambulances ont été envoyées.

Tandis que des habitants se précipitent chez eux pour se mettre à l’abri, des parents paniqués tentent au contraire de récupérer leurs enfants à l’école. De nombreux embouteillages se sont formés dans le centre et de longues files de gens devant les boulangeries.

D’après l’agence de presse Isna, le quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême Ali Khamenei et la présidence, situés dans le centre de Téhéran, ont été ciblés.

Des explosions ont également touché la grande ville d’Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj situé à l’ouest de Téhéran ainsi que Kermanshah (ouest), selon l’agence Fars.

Les appels et la connexion internet sont instables et aléatoires, selon un journaliste de l’AFP.

Sirènes à Jérusalem

A Jérusalem et dans plusieurs régions d’Israël, des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP. Les sirènes d’alerte antiaériennes ont retenti, l’armée assurant avoir détecté des tirs de missiles en provenance d’Iran.

Les autorités israéliennes ont appelé la population à se préparer à aller aux abris. Un «état d’urgence spécial et immédiat» a été instauré dans tout le pays, l’espace aérien fermé aux vols civils.

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, ont annoncé le lancement d’une «première vague d’attaques massives» contre Israël.

Des explosions ont aussi été entendues à Ryad et à Abou Dhabi, tandis que des bases américaines ont été visées à Manama et à Doha. Les Emirats arabes unis ont affirmé avoir intercepté des missiles iraniens, et le Qatar a indiqué avoir «repoussé» plusieurs attaques visant son territoire. La Jordanie a elle annoncé avoir abattu deux missiles balistiques visant le royaume.

Les Etats-Unis ont demandé au personnel de leurs ambassades aux Emirats, au Qatar et à Bahreïn, ainsi qu’à leurs ressortissants, de «se mettre à l’abri».

En Irak, un bombardement visant la base militaire de Jurf al-Sakher (sud de l’Irak), abritant un groupe pro-iranien, a tué au moins deux combattants et fait cinq blessés, selon des sources proches du puissant groupe armé Kataëb Hezbollah.

Appels à une «désescalade»

Les réactions diplomatiques ont afflué après l’annonce de ces frappes.

Moscou a dénoncé une «aventure dangereuse» qui menace la région de «catastrophe» et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé à une «retenue maximale».

L’Union africaine (UA) a appelé à une «désescalade urgente» pour éviter «d’aggraver l’instabilité mondiale».

Le fils du dernier chah d’Iran, renversé en 1979 par la Révolution islamique, s’est lui dit samedi confiant dans la «victoire finale» contre la République islamique, affirmant vouloir «reconstruire l’Iran».

En juin 2025, Israël et l’Iran deux pays s’étaient livré une guerre de 12 jours. Les Etats-Unis s’étaient joints à l’offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens.

De nouvelles tensions sont apparues après la répression en janvier d’un vaste mouvement de contestation d’Iraniens.

Les Etats-Unis avaient jusqu’à présent privilégié la voie diplomatique, tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran avec le déploiement d’une importante force aéro-navale dans le Golfe puis l’envoi en Méditerranée du plus gros porte-avions du monde, le Gerald Ford.

Mais Donald Trump s’était dit vendredi mécontent des négociations menées depuis début février.

Accusant Téhéran – qui dément – de vouloir se doter de la bombe atomique, les Etats-Unis insistent pour une interdiction totale d’enrichissement d’uranium, tandis que l’Iran défend son droit au nucléaire civil.

Washington veut aussi limiter le programme balistique iranien, une question que Téhéran refuse d’aborder.