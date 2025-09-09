La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fraude à la taxe CO2: le Parquet requiert des peines avec sursis

Keystone-SDA

Dans le procès de la fraude à la taxe CO2, le Ministère public de la Confédération a requis 19 mois avec sursis contre l'ex-employé de l'Office fédéral des routes. Des peines de 21 et 19 mois, assorties toujours du sursis, sont réclamées contre les deux importateurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans son réquisitoire, le procureur a estimé mardi qu’il était établi que l’ancien fonctionnaire avait reçu une voiture et touché une somme mensuelle de 2000 francs à 28 reprises entre octobre 2014 et son arrestation en septembre 2017. En échange de ce montant totalisant 56’000 francs, il a falsifié les données d’émissions de CO2 pour 2’234 voitures importées.

Grâce à ces manipulations, les deux importateurs – un père et son fils – ont économisé quelque 9 millions de francs sur les taxes CO2 dues pour l’importation de véhicules particulièrement polluants. Les trois hommes doivent répondre solidairement du dommage causé à la Confédération, a souligné le procureur Johannes Rinnerthaler.

L’avocate de l’Office fédéral des routes (OFROU), qui a été admis comme plaignant privé, a plaidé dans ce sens.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision