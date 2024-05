Fresque géante de Saype à Zurich pour le sauvetage en Méditerrannée

2 minutes

(Keystone-ATS) Une fresque géante mettant en scène une jeune fille entourée de symboles du sauvetage en mer est désormais visible dans un parc à Zurich. L’oeuvre de l’artiste Saype soutient ainsi les missions de l’association SOS Méditerrannée visant à sauver des réfugiés en mer.

Sur plus de 4500m2 de pelouse, Saype a peint une jeune fille géante accroupie, déposant et actionnant un phare de la taille proportionnelle d’un jouet devant l’étang de l’Irchelpark. Ce parc borde le campus scientifique de l’Université de Zurich. Une carte géographique, une boussole et un bateau en papier ont été peints à côté d’elle.

Gérer les migrations de manière globale

Intitulée “Bright dreams” (“Rêves lumineux”), l’oeuvre éphémère véhicule un message d’humanité et incitant à une réflexion sur les orientations sociétales contemporaines, indique SOS Méditerrannée jeudi. “J’admire tout particulièrement l’engagement humain déployé pour sauver des hommes, des femmes et des enfants en mer”, souligne Saype, cité dans le communiqué.

Ces valeurs sont chères à l’artiste franco-suisse, en tant qu’ancien infirmier. Sa nouvelle œuvre d’art rend hommage aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie pour sauver d’autres vies en mer. “Elle invite également à nous interroger sur nos sociétés et sur leur capacité à collaborer de manière globale, seule solution, à mon avis, pour gérer les questions migratoires”, observe Saype.

Fresque à Genève en 2018

Créée avec de la peinture entièrement biodégradable, l’œuvre d’art sera visible une dizaine de jours, suivant les conditions météorologiques. Elle a été réalisée avec le soutien de l’Université de Zurich et de la Fondation du Right Livelihood Award, partenaires de SOS Méditerrannée Suisse.

En 2018, Saype s’était déjà engagé pour cette association en réalisant une fresque de 5000m2 à Genève représentant l’image d’une enfant déposant un petit bateau de papier sur le lac Léman. Son art poétique et engagé vise à sensibiliser aux enjeux mondiaux les plus urgents.