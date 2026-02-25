Fribourg: «Racisme et corps» pour la semaine contre le racisme

La 15e édition de la Semaine contre le racisme dans le canton de Fribourg explorera les liens entre racisme et corps. La manifestation se tiendra du 14 au 21 mars, via une trentaine d’activités variées et gratuites, comme des conférences, tables rondes, ateliers créatifs et projections de films.

(Keystone-ATS) Le Bureau de l’intégration des migrants et de la prévention du racisme (IMR), avec ses partenaires, a choisi d’approfondir la thématique «Racisme et corps». Celle-ci oblige un «rappel des théories racistes qui, dès le 18e siècle, ont catégorisé et hiérarchisé les êtres humains sur la base de leur apparence physique», selon un communiqué publié mercredi.

«Si l’esclavage et la ségrégation appartiennent à l’histoire, l’inconscient collectif reste influencé par un imaginaire et des croyances hérités du passé», note la Direction de la sécurité et de la justice (DSJS). Aujourd’hui encore, les personnes racisées sont confrontées à des préjugés qui «stigmatisent, dévalorisent et discriminent leur corps, et à terme, leur être tout entier».

Cohésion sociale

«Malgré les progrès réalisés en matière de diversité et d’inclusion, la société reste marquée par des normes et des biais qui produisent des inégalités», relèvent encore les services du conseiller d’Etat Romain Collaud. «Les corps qui ne correspondent pas aux normes dominantes sont peu représentés dans l’espace public et peuvent être invisibilisés».

Fribourg organise chaque année depuis 2012 autour de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, qui a lieu le 21 mars, une Semaine contre le racisme en collaboration avec des partenaires institutionnels et associatifs. Ces rendez-vous offrent des espaces de réflexion, de rencontre et de mobilisation afin de mieux comprendre les mécanismes du racisme et de renforcer la cohésion sociale.