La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fribourg: 22 automobilistes en incapacité de conduire dénoncés

Keystone-SDA

Dans le canton de Fribourg, 22 automobilistes, qui ont pris le volant alors qu'ils étaient en incapacité de conduire, vont être dénoncés aux autorités compétentes. La police fribourgeoise a mené des contrôles vendredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Plus de 300 conducteurs ont été contrôlés vendredi dans les districts de la Sarine et de la Singine entre 16h00 et 23h30, indique samedi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Parmi eux, huit automobilistes étaient sous l’influence présumée de stupéfiants et quatre avaient consommé de l’alcool. Un autre usager de la route circulait sans permis.

Onze permis de conduire ont été retirés sur-le-champ. La police a aussi prononcé une interdiction de conduire de quatre heures contre un usager.

Par ailleurs, dans la journée de vendredi lors de contrôles ponctuels sur l’ensemble du territoire cantonal, les patrouilles de police ont constaté deux conduites sous l’influence présumée de stupéfiants et cinq sous l’influence de l’alcool. Pendant cette action, cinq permis ont été retirés et deux interdictions de conduire ont été prononcées. Deux autres personnes circulaient sans permis.

La police cantonale lance un appel à la prudence et incite tout un chacun à ne pas rester inactif: il faut empêcher quiconque de prendre le volant si son état physique ne le lui permet pas, rappelle-t-elle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision