Fribourg: 22 automobilistes en incapacité de conduire dénoncés

Keystone-SDA

Dans le canton de Fribourg, 22 automobilistes, qui ont pris le volant alors qu'ils étaient en incapacité de conduire, vont être dénoncés aux autorités compétentes. La police fribourgeoise a mené des contrôles vendredi.

1 minute

(Keystone-ATS) Plus de 300 conducteurs ont été contrôlés vendredi dans les districts de la Sarine et de la Singine entre 16h00 et 23h30, indique samedi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Parmi eux, huit automobilistes étaient sous l’influence présumée de stupéfiants et quatre avaient consommé de l’alcool. Un autre usager de la route circulait sans permis.

Onze permis de conduire ont été retirés sur-le-champ. La police a aussi prononcé une interdiction de conduire de quatre heures contre un usager.

Par ailleurs, dans la journée de vendredi lors de contrôles ponctuels sur l’ensemble du territoire cantonal, les patrouilles de police ont constaté deux conduites sous l’influence présumée de stupéfiants et cinq sous l’influence de l’alcool. Pendant cette action, cinq permis ont été retirés et deux interdictions de conduire ont été prononcées. Deux autres personnes circulaient sans permis.

La police cantonale lance un appel à la prudence et incite tout un chacun à ne pas rester inactif: il faut empêcher quiconque de prendre le volant si son état physique ne le lui permet pas, rappelle-t-elle.