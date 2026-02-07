Fribourg: alliance de communes pour soutenir la culture régionale

Les 22 communes de la future Région culturelle autour de Fribourg ont validé le 29 janvier à l’unanimité les statuts de la nouvelle entité annoncée en mai dernier. L’association prendra le relais de l’Agglomération de Fribourg et de Coriolis Infrastructures pour promouvoir la culture régionale.

(Keystone-ATS) L’objectif est de renforcer la collaboration intercommunale dans le domaine au-delà du district, a indiqué cette semaine la Préfecture de la Sarine. Pour l’heure, l’entité compte toutes les communes sarinoises, sauf Autigny, Cottens, Le Mouret et Chénens. La commune de Guin, dans le district de la Singine, figure parmi les membres.

Depuis des décennies, les collaborations intercommunales ont permis à la région de Fribourg de développer une «offre culturelle riche, variée et accessible», s’était félicitée la préfecture en lançant la consultation. L’Agglomération de Fribourg et Coriolis Infrastructures ont joué un rôle moteur dans la dynamique.

Réflexion dès 2023

Ces dernières ont soutenu artistes, associations et infrastructures. Mais la fin des activités de l’Agglomération de Fribourg sous sa forme actuelle et l’entrée en vigueur prochaine de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) impose une redéfinition des structures de gouvernance culturelle régionale.

Pour préparer ces changements, la Préfecture de la Sarine a mis sur pied en 2023 un comité de pilotage (COPIL) réunissant la Ville de Fribourg, l’agglomération, Coriolis Infrastructures et des experts. L’objectif consistait à maintenir l’action déployée pour l’heure et l’intensifier avec l’arrivée de nouvelles communes.

Vote des législatifs

L’association fonctionnera avec un socle de base auquel les membres contribueront à hauteur de 5 francs par habitant. Les communes pourront aussi s’engager à travers différents modules thématiques, en soutenant par exemple des activités ou des infrastructures culturelles, moyennant une contribution financière supplémentaire.

Leur population et les acteurs culturels domiciliés sur leur territoire auront ainsi accès à des prestations complémentaires. Les différents législatifs communaux doivent maintenant adopter les statuts pour que l’association, dont le nom sera défini prochainement, puisse se constituer officiellement.