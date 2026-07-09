Fribourg: bars ouverts au cas par cas pour Argentine-Suisse

Keystone-SDA

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Le canton de Fribourg délivre des autorisations d'ouverture au cas par cas pour le quart de finale du Mondial 2026 entre l'Argentine et la Suisse. Prévu à Kansas City aux Etats-Unis, le match se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche, à 03h00, heure suisse.

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(Keystone-ATS) Des autorisations exceptionnelles de prolongations des horaires seront délivrées pour les établissements publics au bénéfice de patentes et d’infrastructures ad hoc, s’ils le demandent auprès de leur district. Sont concernés les lieux qui possèdent déjà une fan zone. Les autres devront diffuser la rencontre à l’intérieur.

La décision finale revient aux préfets. «Nous examinerons les demandes et délivrerons les autorisations au cas par cas», indique Vincent Bosson, président de la Conférence des préfets du canton de Fribourg, cité jeudi dans La Liberté. Et il faudra «prendre un maximum de précautions pour garantir la tranquillité du voisinage».

Il faut dire que l’événement est «exceptionnel». Pour la première depuis 1954 en effet, alors que la compétition se tenait en Suisse à l’époque, l’équipe nationale s’est qualifiée pour les quarts de finale d’une Coupe de monde de football, figurant ainsi parmi les huit meilleures équipes du tournoi mondial.