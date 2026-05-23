Fribourg: bientôt l’inauguration des chemins de la Sarine

Keystone-SDA

L’Association régionale de la Sarine (ARS), en collaboration avec la commune de Gibloux (FR) et l’Association du Château d’Illens, inaugurera le 13 juin les chemins de la Sarine. La cérémonie se déroulera lors d’un événement ouvert à la population sur le site du château fort en ruine à Rossens.

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(Keystone-ATS) L’inauguration marque une étape majeure pour le développement touristique du district, a indiqué l’ARS. Elle permet le lancement coordonné de trois réalisations complémentaires, avec l’itinéraire des chemins de la Sarine, dans son ensemble, désormais reconnu comme itinéraire officiel régional SuisseMobile de Rossens à Guin.

Un tracé de 39 kilomètres

Le communiqué, publié mercredi par l’association, signale par ailleurs les nouveaux sentiers de randonnée de la commune de Gibloux, intégrés au réseau de randonnée pédestre, ainsi que la nouvelle offre de jeu d’énigmes du Château d’Illens, qui constitue la deuxième étape de mise en valeur touristique du parcours.

Pensés comme un projet «évolutif et vivant», les chemins de la Sarine franchissent une étape clé avec également le balisage complet de l’itinéraire sur l’ensemble du tracé de 39 kilomètres. Cette mise en réseau constitue l’ossature d’une offre désormais accessible dans sa globalité au public, détaille l’ARS.

A partir de cette base, le projet se déploie progressivement à travers des boucles thématiques. Après la première boucle à Hauterive, inaugurée en 2025, et celle d’Illens en 2026, la dynamique se poursuivra avec l’ouverture d’une boucle chaque année, implantée dans différents secteurs des chemins de la Sarine.

Ce développement progressif permettra de révéler, étape après étape, la diversité des paysages et des patrimoines du territoire sarinois jusqu’à former, à l’horizon 2030, un réseau cohérent d’expériences touristiques, précise le communiqué.