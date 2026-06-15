Fribourg: citoyens informés sur la future couverture de Chamblioux

Keystone-SDA

L'ambitieux projet de future "couverture de Chamblioux" de l'autoroute A12, dans le contournement de Fribourg, franchit une nouvelle étape. La population des quatre communes concernées se voit proposer des séances d'information à compter de ce lundi.

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(Keystone-ATS) L’Office fédéral des routes (Ofrou) et le canton de Fribourg planifient conjointement la couverture de l’autoroute sur un tronçon de 1255 mètres, dans le secteur Chamblioux-Bertigny. Le projet est jugé «indispensable» pour revaloriser un secteur stratégique de l’agglomération et améliorer durablement la qualité de vie.

La couverture permettra notamment de réduire «significativement» les nuisances sonores et de créer des connexions entre les quartiers, grâce à des espaces ouverts et des aménagements urbains de qualité, a rappelé l’Ofrou dans un communiqué publié pour l’occasion. Le futur hôpital cantonal doit par ailleurs être érigé à proximité.

Mise à l’enquête

Pour mémoire, le projet a été approuvé par le Conseil fédéral en 2025. Depuis, les études ont été poursuivies par l’Ofrou et ont atteint un stade permettant la mise à l’enquête publique prévue au cours du deuxième semestre de cette année. D’où la mise sur pied d’une séance d’information dans chacune des communes concernées.

Ces quatre séances ont démarré ce lundi soir à destination des citoyens de Givisiez déjà. Ensuite, ce sera au tour de ceux de Granges-Paccot mercredi, de Fribourg le 29 juin et de Villars-sur-Glâne le 1er juillet. Elles aborderont les enjeux liés à la couverture autoroutière entre les deux sorties de Fribourg.

En service en 2033

Le projet répond aux objectifs fixés par les politiques d’aménagement du territoire fédéral et cantonal, ainsi qu’à l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Les travaux pourraient débuter en 2031, pour une mise en service intégrale en 2033. Le coût est évalué, en l’état, à 195 millions de francs.

L’Ofrou doit y participer à hauteur de 82,5 millions de francs, ce qui correspond à 42% de l’enveloppe totale. Le reste est assumé par le canton de Fribourg et les communes partenaires. Le canton de Fribourg était représenté au point presse par le conseiller d’Etat Jean-François Steiert, chargé des infrastructures et de la mobilité.