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Fribourg: crédit d’étude en faveur du tunnel de Chrummatt à Flamatt

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois sollicite auprès du Grand Conseil un crédit d’étude de 4,32 millions de francs en faveur du projet de tunnel de Chrummatt. Celui-ci vise à améliorer la fluidité du trafic en Basse-Singine, à réduire les congestions aux abords de Flamatt et à renforcer les connexions avec les transports publics.

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(Keystone-ATS) Le projet prévoit la réalisation d’un tunnel de 1150 mètres entre Chrummatt et la jonction autoroutière de Flamatt, a indiqué vendredi la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). Il est complété par diverses mesures, précise le communiqué.

Ces dernières consistent notamment en la création d’un parc relais (P+R) à la gare de Flamatt, des améliorations en faveur des transports publics ainsi que des infrastructures dédiées à la mobilité douce. L’ensemble de ces éléments constitue une solution globale multimodale pour la mobilité régionale.

Le projet de tunnel figure parmi les mesures inscrites dans le projet d’agglomération de 5e génération (PA5). Le canton de Fribourg prévoit aussi de l’intégrer au PA6 pour bénéficier d’une participation de la Confédération. Les coûts de réalisation sont actuellement estimés entre 69 et 115 millions de francs.

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