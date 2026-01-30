Fribourg: crédit de 10 millions pour les routes et voies cyclables

Keystone-SDA

Fribourg veut développer harmonieusement les infrastructures de mobilité essentielles du canton. Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil une demande de crédit de 10 millions de francs pour les études relatives au réseau routier cantonal et au réseau cantonal des voies cyclables.

(Keystone-ATS) Depuis 2025, le réseau routier cantonal a gagné 43,3 kilomètres, à la suite de la reprise de certaines routes communales en vertu de la loi sur la mobilité (LMob), a indiqué vendredi le gouvernement. Dès cette année, et conformément à ce texte, l’Etat est aussi responsable de l’aménagement du réseau cantonal des voies cyclables.

Dans la continuité

Le crédit concerne les années 2026 à 2030, précise le communiqué. Il vise également à garantir une planification continue. La demande s’inscrit à la suite de quatre crédits d’engagement similaires approuvés par les députés en 1998, 2006, 2013 et 2020. Il s’agit de lancer de nouvelles études et de poursuivre celles déjà entamées.

Les moyens sollicités seront consacrés à diverses études techniques, environnementales et de planification. Il est question de sécurité dans le cadre des prescriptions légales fédérales, de planification des nouveaux aménagements cyclables et d’optimisation des voies existantes ainsi que d’évaluations des dangers naturels.

Objectifs multiples

Le Conseil d’Etat mentionne encore, dans ses explications, des évaluations relatives à la réduction du bruit et à l’adaptation des infrastructures routières ainsi que des études environnementales et climatiques, notamment sur le régime hydrologique, la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.

Ces études permettront de développer les projets jusqu’à un niveau de maturité suffisant pour déposer ultérieurement des demandes de crédits de réalisation. Elles doivent, entre autres objectifs poursuivis, favoriser «une infrastructure de transport équilibrée, sûre et respectueuse du climat à long terme».