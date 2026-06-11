Fribourg: deux randonneurs blessés à la Dent de Broc

Keystone-SDA

Deux hommes, de 30 et 53 ans, ont chuté sur une centaine de mètres mercredi lors d'une randonnée à la Dent de Broc (FR) en compagnie de deux autres personnes. Blessés, ils ont été transportés vers un hôpital par ambulance et par la Rega. Une enquête est en cours.

1 minute

(Keystone-ATS) L’alerte a été donnée vers 13h30, a fait savoir jeudi la Police cantonale fribourgeoise. L’accident est survenu sur le versant sud de la montagne. Les personnes qui ont glissé ont d’abord été secourues sur place par la colonne de secours de la Gruyère et le concours de Swiss Helicopter.

Les deux randonneurs blessés ont ensuite été pris en charge par la Rega. Le plus jeune des deux a été héliporté vers un aérodrome où une ambulance a pris le relais pour le conduire vers un hôpital. Le second a été pour sa part grièvement blessé et héliporté vers un hôpital, précise le communiqué.

Les enquêteurs alpins de la police cantonale mènent actuellement une enquête sur les circonstances de l’accident.