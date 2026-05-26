Fribourg: encouragement des transports publics voté par les députés

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont accepté mardi soir un geste visant à encourager l'utilisation des transports publics dans le canton. Ils ont voté partiellement un mandat en ne retenant que sa partie proposant un principe d’abaissements ciblés de prix.

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(Keystone-ATS) Déposé il y a quatre ans déjà, le mandat interparti (PS, Vert-e-s, PLR, PVL et Centre), qui demandait de favoriser l’utilisation des transports publics, a passé la rampe par 45 voix contre 32 et 2 abstentions dans une version fractionnée, sur proposition du Conseil d’Etat, représenté par Jean-François Steiert.

Le ministre de la mobilité a suggéré d’abandonner l’autre composante, qui consistait, en lien avec le premier volet, à fixer un montant à au moins un million de francs par an pour concrétiser les abaissements ciblés de prix. La définition d’un aspect financier constituait pourtant au coeur de l’instrument parlementaire.

Assurer le minimum

Les subventions mentionnées dans le mandat devaient être destinées aux ménages à bas revenu. La proposition était liée notamment au constat que «les tarifs des transports publics ont augmenté de façon beaucoup plus prononcée ces dernières années que le prix des transports individuels motorisés et que les salaires réels».

L’idée s’assimilait également à une sorte de «contre-projet pragmatique à l’initiative pour la gratuité des transports publics», déclarée inconstitutionnelle. Les subventions auraient dû être attribuées par l’Etat, et non par les entreprises de transports publics, dont le rôle se serait limité à l’encaissement des bons.

Les auteurs se sont ralliés à l’avis du Conseil d’Etat, préférant voir au moins une partie de leurs idées être concrétisée. Le mandat vise à obliger le Conseil d’Etat à prendre des mesures dans un domaine relevant de sa seule compétence. Ainsi, le Grand Conseil veille à obliger le gouvernement à exécuter les lois correctement.