Fribourg: espace pour apprendre par l’action entrepreneuriale

Seed, un espace dédié à l’apprentissage par l’action entrepreneuriale, a été inauguré à la Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR). Son objectif n’est pas de "produire des start-up à la chaîne, mais de créer les conditions pour que des idées puissent émerger, évoluer et prendre forme".

(Keystone-ATS) L’inauguration, placée sous le signe de l’action et de l’expérimentation, a eu lieu mercredi, a fait savoir la HEG-FR. Seed entend «offrir un cadre où l’on peut apprendre en entreprenant, tester des idées, se tromper, recommencer et, parfois, réussir», précise le communiqué.

L’espace est pensé comme un «terreau plutôt que comme un programme formaté». Seed n’est ni un incubateur classique, ni un simple espace de «coworking». C’est un lieu ouvert où l’on peut ne pas savoir exactement où l’on va, mais où l’on est encouragé à avancer quand même, ont indiqué encore ses initiateurs.

Seed s’adresse à une grande diversité de projets: entrepreneuriaux, culturels, associatifs, sociétaux, personnels ou collectifs. L’inauguration a réuni 70 participants issus des milieux politique, académique, économique, entrepreneurial, culturel et créatif, dont le conseiller d’Etat Olivier Curty, chargé de l’économie.