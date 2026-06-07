Fribourg: exposition itinérante dédiée à l’enseignement du français

Keystone-SDA

L'exposition itinérante "Enseigner, apprendre et vivre le français: un moyen d'enseignement romand" fait halte jusqu'au 17 juillet à l'Université de Fribourg (Unifr). L'occasion de découvrir et de comprendre comment et dans quels buts de nouveaux moyens d'enseignement sont créés.

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(Keystone-ATS) L’objectif consiste à offrir aux écoles des ressources pédagogiques qui permettent de répondre aux attentes du plan d’études romand (PER). C’est l’une des missions de la Conférence intercantonale de l’instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) qui a réalisé le travail éditorial des nouveaux moyens.

L’exposition dévoile, via trois axes, les coulisses de la création des moyens de français 1-8H, a indiqué la Direction de la formation (DFAC) lors du vernissage lundi à Fribourg. L’axe chronologique est consacré aux étapes nécessaires pour créer un moyen d’enseignement, ses missions pédagogiques ainsi que ses finalités politiques.

Vision romande

L’axe pédagogique constitue, pour sa part, le coeur de l’exposition. Il illustre les objectifs pédagogiques du moyen et les progressions dans l’enseignement de la 1ère à la 8e année. Le domaine présente des exemples qui témoignent de la diversité des activités de ce moyen, précise le communiqué.

Le troisième axe, enfin, est d’ordre thématique. Il met en lumière l’importance des illustrations non seulement comme support esthétique, mais également comme vecteur pédagogique «incontournable».

Concrètement, les nouveaux moyens d’enseignement du français illustrent une vision romande de l’enseignement et de l’apprentissage du français, «le succès d’une coopération intercantonale». «En Suisse romande, le français s’enseigne, s’apprend et se vit», ont relevé des intervenants.

Régularités de la langue

«Avec un équilibre de l’enseignement et de l’apprentissage de l’oral et de l’écrit, dans une optique de communication, ces nouveaux moyens d’enseignement proposent un système cohérent basé sur les régularités de la langue». Les élèves apprennent à privilégier le raisonnement par rapport à la mémorisation.

Chaque séquence d’enseignement est organisée autour d’un projet de communication à l’oral et à l’écrit qui donne du sens aux apprentissages. «La finalité de l’enseignement du français, c’est la communication, c’est-à-dire produire et comprendre des textes à l’oral et à l’écrit.»

L’apprentissage est mis en lien avec des activités concrètes dans les trois cycles. Le fonctionnement de la langue (orthographe, grammaire et vocabulaire) est travaillé notamment au travers d’activités ritualisées et raisonnées. L’idée vise à préparer les élèves à s’insérer dans la société, pour pouvoir communiquer.

A partir de 2023

Et le fonctionnement de la langue reste essentiel. «Plus largement, la démarche vise à outiller les élèves pour qu’ils aient des bases solides et sachent où aller chercher les ressources pour gérer les choses les plus complexes», s’est réjoui lors du vernissage la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, cheffe de la DFAC.

Ces nouveaux moyens d’enseignement de français ont été introduits en 2023 en Suisse romande. Côté fribourgeois, leur mise en place a été déclinée d’abord pour les 1-2H et les 5H, en 2024 pour les 3H et 6H, puis, en septembre 2025, pour les 4 et 7H. Les élèves de 8H les découvriront à la rentrée scolaire 2026/2027.

Les instruments seront introduits au Cycle d’orientation pour les 9H en 2027, les 10H en 2028 et les 11H en 2029. L’exposition se tient précisément à la Médiathèque francophone de didactique et pédagogie (MFDP) de l’Unifr.