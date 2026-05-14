Fribourg: guide pour accompagner les projets de fusion de communes

Keystone-SDA

Le Service des communes (SCom) du canton de Fribourg publie un guide méthodologique destiné à accompagner les réflexions et projets de fusion de communes. Le document doit notamment servir aux autorités communales tout juste entrées en fonctions.

3 minutes

(Keystone-ATS) Mis à disposition au début de la législature 2026-2031, le guide fournit des outils d’analyse et des critères objectifs destinés à soutenir les autorités communales et les préfets dans leurs réflexions sur l’évolution du paysage communal, a indiqué la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF).

Les autorités communales assument une responsabilité essentielle à la vitalité démocratique et institutionnelle du canton, précise le communiqué publié mercredi. En mettant à disposition le guide dès le début de la législature, les autorités cantonales souhaitent offrir aux exécutifs communaux un outil d’aide à la décision.

Relancer les fusions

Et ce «au moment où se définissent les orientations stratégiques pour les cinq années à venir», note la direction du conseiller d’Etat Didier Castella. Le document servira en outre de base à une relance dans quelques mois des plans de fusion élaborés en 2013, afin de laisser aux communes le temps de mener leurs réflexions.

Fruit d’un travail mené par le SCom, en collaboration avec les préfets, le guide propose des bases analytiques, des critères de mise en œuvre et des indicateurs permettant d’identifier les complémentarités entre communes et d’envisager, lorsque cela s’avère pertinent, des périmètres de fusion cohérents.

Le document ne prescrit aucun modèle unique ni orientation prédéfinie. La fusion «demeure une démarche volontaire et profondément politique, qui doit s’appuyer sur une adhésion collective et tenir compte des spécificités locales», relève encore le communiqué de la DIAF.

Au-delà de la taille

Bien au-delà de la seule question de la taille des communes, «l’enjeu central réside dans leur capacité à assumer durablement leurs responsabilités dans un contexte notamment marqué par la complexification des tâches, la difficulté à motiver la relève politique et les attentes croissantes de la population».

Le guide s’inscrit aussi dans une réflexion plus large sur l’évolution du paysage communal fribourgeois. Il fait suite à la publication, en février, du portrait des communes du canton et au questionnaire de fin de législature adressé aux communes à fin 2025, dont les principaux résultats seront présentés en juin prochain.

Ces différents outils viennent en complément des formations proposées aux nouveaux élus par l’Association des communes fribourgeoises (ACF).