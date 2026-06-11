Fribourg: huile hydraulique dans la Jogne et le lac de la Gruyère

Keystone-SDA

Une pollution de la Jogne par de l’huile hydraulique a été constatée mercredi à Broc (FR). Le liquide s’est échappé d’une installation de la centrale hydroélectrique et a atteint le cours d’eau avant de se déverser dans le lac de la Gruyère. Une enquête de police a été initiée.

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(Keystone-ATS) Les forces d’intervention ont réussi à limiter la propagation, grâce à la mise en place d’un barrage anti-pollution, qui restera jusqu’au week-end, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Sur place, des traces d’huile ont été observées et une odeur caractéristique était perceptible, précise le communiqué.

Selon les premières constatations, une quantité indéterminée d’huile hydraulique s’est écoulée depuis l’installation concernée dans la Jogne, puis jusqu’au lac de la Gruyère. Des spécialistes du Service de l’environnement ainsi que du Service des forêts et de la nature se sont également rendus sur les lieux, afin d’évaluer la situation.

L’écosystème a été localement impacté, mais aucune mortalité de poissons n’a été constatée à ce stade. Il n’existe aucun danger pour la population.