Fribourg: la 40e édition du FIFF se déroulera dans six mois

Keystone-SDA

Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) dévoile le thème de la section "cinéma de genre" de sa 40e édition. Intitulée Merci Maman!, elle rend hommage à la diversité des figures maternelles au cinéma et à la fondatrice et "maman" du festival, Magda Bossy.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les organisateurs fribourgeois ouvrent également les votes pour «Les désirs du public» et lèvent le voile sur leurs nouveaux visuels, ont-ils fait savoir mardi. Le tout à six mois des célébrations d’une édition anniversaire qui déroulera ses fastes du 20 au 29 mars 2026, précise le communiqué du FIFF.

La section «cinéma de genre» explorera donc le thème «universel» de la maternité, à travers une sélection internationale de films. L’intitulé Merci Maman! peut se lire tant de manière affectueuse qu’avec ironie. Il met en lumière la diversité des figures maternelles au cinéma.

«Maman du festival»

Avec des mères célibataires, courageuses, jonglant entre vie professionnelle et personnelle, femmes confrontées à des choix intimes, parfois celui de l’avortement, mères adoptives, familles composées de deux mamans. Les portraits de mères occupent aujourd’hui une place centrale.

Le FIFF entend par la même occasion célébrer la «maman du festival»: Magda Bossy, cofondatrice et première directrice en 1980. Originaire d’Egypte et passionnée de culture, elle a posé les bases d’un événement qui, 40 éditions plus tard, reste fidèle à sa vocation «d’ouverture et de découverte».

Comme chaque année, la section «Les désirs du public» invite les spectateurs à voter pour leurs films favoris, parmi une sélection de classiques et d’œuvres phares plus récentes. Cinquante films répondant au sujet Merci Maman! sont soumis au suffrage jusqu’à fin octobre. Les cinq titres en tête seront projetés pendant le festival.

Concept visuel

A six mois de sa 40e édition, le FIFF dévoile encore le concept visuel qui habillera le festival, Fribourg et sa région lors de l’édition anniversaire. Signé par l’agence fribourgeoise volontiers, et son directeur Victor Ramalho, il met en scène des fleurs du monde entier, photographiées comme des portraits de stars de cinéma.

Chaque fleur, par ses origines et sa symbolique, reflète la diversité culturelle du festival, relèvent les organisateurs. «Sur fond bleu profond, elles deviennent les actrices d’une galerie sensible et universelle». «Un film, comme une fleur, s’ouvre peu à peu», a indiqué Victor Ramalho, cité dans le communiqué.

Une identité visuelle qui se déclinera sur l’ensemble des supports et imprègnera aussi toute la scénographie du festival jusqu’aux prix décernés, «repensés de sorte à être remis aux cinéastes comme on offre des fleurs». Le programme complet du 40e FIFF sera annoncé quant à lui le 4 mars prochain.

