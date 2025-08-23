La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fribourg: la police sévit après des cas de conducteurs dangereux

Keystone-SDA

Cinq cas de comportements dangereux ont été recensés vendredi sur les routes par la police cantonale fribourgeoise. Elle a toutefois réussi à interpeller les chauffards et à saisir leurs permis.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Vendredi vers 16h00 à la Tour-de-Trême, deux personnes sur un scooter ont perdu la maitrise de leur véhicule et ont lourdement chuté au sol. Elles circulaient de manière dangereuse et sans casque, indique la police samedi dans un communiqué.

Le conducteur, un homme de 21 ans, a dû être héliporté au CHUV après avoir été blessé à la tête et à la cheville. Il circulait sans permis. Son passager, un homme de 18 ans, a subi une blessure au fémur et a été conduit à l’hôpital.

Plus tard dans la soirée vers 21h00, un homme de 34 ans a été intercepté par la police alors qu’il circulait sans casque, sous l’influence de l’alcool et sans permis de conduire. Il avait en plus volé les plaques de son véhicule.

Malgré une sommation de la police, il a eu un accident à bord du même véhicule quelques heures plus tard. L’homme a pu être interpellé alors qu’il cheminait, blessé, quelques centaines de mètres plus loin. A la suite des mesures d’enquête, il s’est rendu de lui-même chez un médecin. Il sera dénoncé à l’autorité compétente. Son véhicule a été séquestré.

Excès de vitesse

Vendredi toujours, mais entre 17h17 et 17h23, deux motocyclistes de 33 et 35 ans ainsi qu’un automobiliste de 19 ans ont été contrôlés en excès de vitesse sur la route de l’Intyamon aux Sciernes d’Albeuve. Circulant respectivement à 145 km/h et 156 km/h, les motards ont été interpellés peu après aux Mosses avec le concours de la gendarmerie vaudoise.

Circulant à 146 km/h, l’automobiliste a été interpellé à son domicile. Dans le cadre de la procédure Via Sicura, leurs permis de conduire ont été saisis sur-le-champ. Ils seront dénoncés au Ministère public.

