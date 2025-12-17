Fribourg: lancement des travaux d’un tronçon de la Transagglo

Keystone-SDA

Les travaux de la Transagglo, à Fribourg, tronçon Cardinal-Charmettes, sont sur le point de commencer. Un premier coup de pioche a été donné mercredi pour lancer un chantier à près de 3,2 millions de francs qui courra jusqu’au printemps 2027.

(Keystone-ATS) Le lancement a été donné en amont de l’ancien Arsenal, a indiqué la Ville de Fribourg. Le tronçon appartient à la Transagglo, la voie de mobilité partagée et planifiée à l’échelle de l’agglomération, dont le deuxième axe reliera à terme Belfaux et Corminboeuf à Marly, rappelle le communiqué.

L’axe de mobilité dit structurant est élaboré dans le cadre d’une des mesures du projet d’agglomération de troisième génération. Son «objectif est d’améliorer le confort et la sécurité des usagers de mobilité douce et de favoriser leur déplacement», ont décrit les autorités lors d’une cérémonie.

Surface partagée

Inscrit au plan d’aménagement local (PAL) via la mesure 28 «Voie verte», le projet complète les aménagements déjà réalisés sur le boulevard de Pérolles, la route des Arsenaux, l’avenue du Midi et la route de la Glâne. De plus, il facilitera l’accessibilité aux sites de la gare de Fribourg, de Bluefactory et du plateau des écoles.

Situé essentiellement sur les anciennes voies industrielles, l’aménagement consiste en une surface partagée mixte pour piétons et cyclistes. Voie de transit et de promenade, il sera agrémenté par 17 arbres indigènes qui compenseront l’abattage des arbres existants. La réalisation est subventionnée par la Confédération.