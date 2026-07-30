Fribourg: Laurent Dietrich à la moitié de son périple européen

Keystone-SDA

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Le projet caritatif, sportif et culturel EbikeForYouth arrive à la moitié de sa réalisation, à savoir trois mois de voyage. Après avoir parcouru 6200 kilomètres et traversé 14 pays, Laurent Dietrich, ancien député et vice-syndic de la Ville de Fribourg, est arrivé à Berlin.

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(Keystone-ATS) EbikeForYouth veut réunir 50’000 francs au profit de deux associations soutenant la jeunesse, ProJunior Fribourg Freiburg et 143.ch – La Main Tendue Nord-Ouest. Pour concrétiser le projet, Laurent Dietrich, entrepreneur, effectue en solo un tour d’Europe de 12’500 km à vélo traversant 30 pays, du 1er mai au 31 octobre.

Le parcours relie Madrid à Monaco, en passant par Paris, Copenhague, Helsinki, Vilnius, Berlin, Bucarest, Athènes, Sarajevo, Vienne et Rome. L’ancien élu, âgé de 53 ans, a fait savoir jeudi avoir réalisé d’intenses échanges caritatifs au cours de son périple et été accueilli «chaleureusement» par neuf ambassades de Suisse.

«En bonne voie»

«Les autres objectifs sont en bonne voie», explique-t-il dans un communiqué. «Sur le plan sportif, la planification est tenue au jour près, le physique tient bien le choc après une passe plus difficile au deuxième mois et le moral fluctue au gré de la météo, de la monotonie de certaines étapes et de la solitude de ce défi.»

Les 10’000 francs récoltés sont inférieurs pour l’heure à l’objectif initial «mais, chaque franc comptant, les généreuses donations entrées sont d’un grand soutien au fil des jours». Quant au projet photographique, s’il s’est réorienté au cours de cette «résidence d’artiste» à travers l’Europe, relève encore Laurent Dietrich.

Ce dernier a quitté le monde politique au printemps, après 20 ans d’activité. Il a alors enfourché son vélo électrique pour relier 30 capitales européennes. Ce qui lui permet aussi d’allier ses passions pour le vélo et la photo amateur, dans la mesure où le projet intègre un concept de reportage photographique thématique.

68 kilos de matériel

Une exposition est prévue après le périple. EbikeForYouth est le premier projet lancé via Us for Youth, association que Laurent Dietrich vient de créer. Elle vise à apporter une aide aux jeunes en situation de précarité ou de vulnérabilité et à soutenir des projets sociaux, éducatifs, culturels ou sportifs en Suisse.

L’ex-conseiller communal a emporté «68 kilos de matériel» dans ses sacoches, dont son appareil photo. Avant son départ, il avait indiqué s’être préparé physiquement, tout en insistant pour dire qu’il ne s’agissait pas d’un «exploit sportif» et en notant qu’il aurait été incapable de le réaliser sans assistance électrique.