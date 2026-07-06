Fribourg: le Conseil d’Etat débloque 850’000 francs pour la justice

Keystone-SDA

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Pour faire face à l’urgence dans laquelle se trouvent les tribunaux de première instance, le Conseil d’Etat fribourgeois a décidé de leur allouer immédiatement 700'000 francs jusqu’à la fin de l’année, permettant la création de 11,2 équivalents plein temps (EPT). Jusqu'à 150'000 francs supplémentaires pourront être dépensés pour répondre à des pics d'activité exceptionnels.

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(Keystone-ATS) Cette décision prise le 24 juin par l’exécutif cantonal doit aider à faire face à l’aggravation de la situation dans les tribunaux de première instance, qui doivent composer avec une surcharge de travail chronique, souligne lundi le canton dans un communiqué.

Dans le détail, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport pourra créer 3,3 EPT pour des postes de juge, 3,7 EPT pour des postes de greffier et 4,2 EPT pour des postes administratifs.

Ces postes, dont l’entrée en vigueur peut se faire entre le 1er juillet et le 1er septembre, s’ajoutent aux 9,5 nouveaux EPT (2,8 EPT de juge, 3,1 EPT de greffier et 3,6 EPT de personnel administratif) inscrits dans le budget bis 2026 adopté par le Grand Conseil le mois dernier.

Le Conseil d’Etat se dit pleinement conscient de la progression marquée du volume d’affaires à laquelle les différentes instances du pouvoir judiciaire font face. Depuis 2010, 82,15 EPT ont été octroyés au pouvoir judiciaire, dont 32,8 EPT durant la présente législature. Il est prévu de solliciter la création de 26,6 EPT supplémentaires pour le pouvoir judiciaire au budget 2027.