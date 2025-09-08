Fribourg: le PS agite la menace du référendum contre les économies

Keystone-SDA

La présentation d'une version remaniée du programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) de Fribourg n'a pas rassuré les vives oppositions à l'exercice. A gauche, le PS décrit le plan comme étant "toujours le même, toujours inacceptable". Un référendum est évoqué.

(Keystone-ATS) «Actuellement, le PAFE reporte l’essentiel des sacrifices sur la population, avec un affaiblissement flagrant des prestations sociales, et sur le personnel, ce qui le rend inacceptable», a réagi lundi le Parti socialiste fribourgeois (PSF). Il n’a subi que des «retouches cosmétiques» à l’issue de la procédure de consultation.

Le Conseil d’Etat n’a jamais voulu négocier avec les partis, «préférant persister dans une fuite en avant», déplore le PSF. «Tant que le déséquilibre budgétaire ne sera pas corrigé et que l’effort ne reposera pas prioritairement sur les recettes plutôt que sur les coupes dans les dépenses», le parti dit se réserver le droit de lancer un référendum.

Dindon de la farce

De son côté, le Syndicat des services publics (SSP) voit toujours dans le PAFE une attaque inchangée contre le personnel, en évoquant des «coupes salariales massives maintenues». «Le dindon de la farce est tout désigné: c’est le personnel du service public et parapublic fribourgeois, qui assumera l’essentiel des mesures d’économies.»

La Fédération des associations du personnel des services publics (FEDE) a dénoncé pour sa part l’intention annoncée par le Conseil d’Etat de réévaluer le système salarial en vigueur. Il s’agit d’une «réelle surprise qui questionne sur la transparence du gouvernement quant aux mesures à venir envers son personnel».

Au-delà, la FEDE, principale organisation de défense du personnel, dit prendre acte «avec satisfaction» de la suppression de la contribution de solidarité qui n’était rien d’autre qu’une ponction salariale à ses yeux. Elle salue encore le maintien du versement du 13e salaire selon les modalités actuelles, soit en deux fois.

Assemblée extraordinaire

Le SSP et la FEDE invitent désormais le personnel du service public et parapublic à une assemblée extraordinaire, qui se tiendra le jeudi soir à la salle des Fêtes de Saint-Léonard, à Fribourg. La réunion doit faire le point sur les mesures d’économies touchant le personnel, et décidera de la suite à donner à la mobilisation.

De plus, face aux concessions «largement insuffisantes» du Conseil d’Etat, le SSP et la FEDE ont saisi l’Organe de conciliation et d’arbitrage (OCA) en cas de conflit collectif. Une séance est prévue mercredi. En cas de refus de l’exécutif cantonal de concilier, l’OCA délivrera un acte de non-conciliation, qui ouvrira le droit de grève.