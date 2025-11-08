Fribourg: le SSP demande de suspendre toutes les mesures du PAFE

Keystone-SDA

Le SSP région Fribourg demande au Conseil d'Etat de suspendre l’entier des mesures d’économies figurant dans le Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE). La requête fait suite au référendum lancé contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) votée par le Grand Conseil.

2 minutes

(Keystone-ATS) «A ce jour, le gouvernement n’a, en effet, prévu de ne suspendre, que les mesures ayant force de loi», a rappelé samedi le Syndicat des services publics (SSP). Le PAFE contient 85 mesures, dont la grande majorité touche aux prestations et au personnel. Vingt-trois de ces mesures impliquent une modification législative.

A la suite du lancement du référendum, soutenu notamment par le PS et les Vert-e-s ainsi que par le SSP et la FEDE, le Conseil d’Etat a annoncé qu’il suspendait les mesures d’économies de nature législative. En revanche, il souhaite introduire, dès le 1er janvier prochain, celles qui relèvent de sa propre compétence.

Globalité à considérer

Or, déplore le SSP dans son communiqué, «c’est bien contre la politique d’austérité prévue par le PAFE dans sa globalité que le personnel de la fonction publique et parapublique fribourgeoise s’est mobilisé, et que le référendum a été lancé. «C’est la logique d’ensemble qui est contestée», souligne le syndicat.

La LAFE a été adoptée par les députés le 10 octobre, après quatre jours de vifs débats, par 57 voix contre 35 et 4 abstentions, reflétant le rapport de forces dans le canton. Pour rappel, la LAFE vient concrétiser du point de vue législatif le PAFE. Celui-ci vise à améliorer les comptes de 405 millions de francs entre 2026 et 2028.