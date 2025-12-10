Fribourg: le SSP satisfait de l’ordonnance «en l’absence de budget»

Keystone-SDA

Le Syndicat des services publics (SSP) salue le contenu de l’ordonnance relative à l’engagement des dépenses indispensables (OEDI) en l'absence de budget 2026 publié mercredi par le Conseil d'Etat fribourgeois. Il y voit un succès de la mobilisation.

(Keystone-ATS) «Notre syndicat est satisfait de constater que les augmentations annuelles seront octroyées au personnel du service public et parapublic au 1er janvier 2026, et qu’il n’y aura pas de contribution dite ‘de solidarité’, comme envisagé dans le programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE)», selon un communiqué.

Le SSP évoque une ponction de 1% sur la part de salaire dépassant 3000 francs bruts. Au-delà, «la mobilisation a payé», estime-t-il, en rappelant que la fonction publique et parapublique avait manifesté les 4 juin et 24 septembre et participé à une journée d’actions et de grève le 1er octobre, des événements qui avaient réuni entre 2500 et 4000 personnes.

Le SSP région Fribourg affirme cependant ne «pouvoir admettre que le budget 2026 ‘alternatif’, qui sera proposé en cas de rejet de la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE), prévoit des réductions de prestations». A ses yeux, un tel refus signifierait que le peuple «ne veut pas de coupes dans le service public et dans les prestations à la population».