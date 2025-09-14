Fribourg: les élèves de 11H des CO donnent leur avis sur l’école

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg lance un sondage dans les classes 11H des cycles d'orientation (CO), avec pour sujets l'éducation numérique, les horaires ou encore l'organisation scolaire. L'opération sera suivie d'un débat organisé en janvier dans la salle du Grand Conseil.

(Keystone-ATS) A l’initiative de la conseillère d’Etat chargée de la formation Sylvie Bonvin-Sansonnens, le projet donne l’occasion aux élèves de s’exprimer. Il sera lancé cet automne dans tous les CO du canton, dans un contexte où les médias, les élus, les enseignants ou les parents questionnent volontiers eux aussi l’école.

La démarche a pour nom 11-11-11. Pour marquer les 11 ans de la mise en oeuvre de la nouvelle loi scolaire, 11 questions seront soumises aux élèves de 11H des 23 CO du canton de Fribourg ces prochains mois, sur des thématiques aussi diverses que les horaires, les aménagements scolaires ou les disciplines enseignées.

Projet interdisciplinaire

Un questionnaire sera rempli individuellement et de manière anonyme par chaque élève. En classe, des activités seront liées au projet dans le cadre des cours de citoyenneté, de français ou d’histoire-géographie, a fait savoir Sylvie Bonvin-Sansonnens.

Les élèves seront amenés à réfléchir sur leurs droits et leurs devoirs en tant qu’apprenants en abordant entre autres ces notions dans la loi scolaire et son règlement d’application. Ils pratiqueront le débat sur les mêmes thématiques que le questionnaire ainsi que sur le sujet des types de classes.

Débat au Grand Conseil

Un événement majeur constituera le point d’orgue du projet 11-11-11, le 23 janvier prochain. Les CO éliront trois délégués par école qui viendront représenter leurs camarades lors d’une journée de débat à l’Hôtel cantonal à Fribourg, en présence de personnalités politiques, scolaires, de la presse et de Sylvie Bonvin-Sansonnens.

Le matin sera consacré à des tables rondes en petits groupes sur des problématiques scolaires, précise le communiqué de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC). «L’exercice de citoyenneté enrichira leur compréhension de l’engagement et du rôle de la politique dans la société.»

Vote avec un postulat

L’après-midi, un débat parlementaire, sous la forme d’une vraie séance plénière de Grand Conseil, sera organisé pour débattre du thème général «organisation scolaire». Les échanges seront alimentés notamment en fonction des discussions menées en classes en amont.

Avec un vote final à la manière d’un postulat: «Voulez-vous que la DFAC mette sur pied un groupe de travail pour analyser et évaluer les différents modèles d’organisation des classes au CO?».

Le but du projet 11-11-11 est de faire participer les élèves, au même titre que d’autres partenaires de l’école, à une réflexion sur l’évolution de notre loi scolaire après 11 ans de service», a relevé encore la conseillère d’Etat dans sa présentation.