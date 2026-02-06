Fribourg: les TPF poursuivent leur stratégie de décarbonation

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) veulent installer de nouvelles infrastructures de recharge pour les bus électriques, avec un investissement de 2,8 millions de francs. Ils mettent à l’enquête publique dans la Feuille officielle les aménagements prévus de leur garage à Romont.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les travaux envisagés consistent à développer des infrastructures de recharge pour accueillir les futurs nouveaux véhicules électriques dès le changement horaire de décembre 2026, ont indiqué vendredi les TPF. La mise à l’enquête s’inscrit dans une série de procédures similaires à venir pour d’autres dépôts dans le canton.

Les sites de Givisiez, Bulle ou encore Vuadens sont concernés, précise le communiqué. Les projets participent activement à la mise en oeuvre de la stratégie de décarbonation de l’entreprise. Les TPF ont acquis il y a un an, pour 20 millions de francs, 24 nouveaux bus électriques, qui seront mis en service dès décembre prochain.

Recharge nocturne

Ceux-ci seront amenés à circuler dans les districts de la Sarine, de la Singine, de la Gruyère ainsi que de la Glâne. Les premiers aménagements seront donc effectués au garage de Romont, où dix emplacements de recharge seront installés. Huit d’entre eux permettront une recharge nocturne par prise.

Les véhicules pourront être ainsi rechargés à 100% durant la nuit, grâce à une puissance de 150 kilowatts (kW). Deux places seront quant à elles équipées d’un système de recharge par pantographe. Il offrira une recharge rapide, d’environ deux heures pour un bus de 12 mètres, grâce à une puissance de 300 kW.

Les travaux sont prévus au deuxième trimestre. Ils devraient s’achever à l’automne, sous réserve des autorisations requises. Si ces infrastructures accueillent les premiers véhicules décarbonés de la flotte régionale, les locaux sont dimensionnés pour évoluer et intégrer, à l’avenir, de nouveaux équipements supplémentaires.