Fribourg: Marie-France Roth Pasquier candidate à la candidature

Keystone-SDA

La centriste Marie-France Roth Pasquier, conseillère nationale et conseillère communale de Bulle, se met à la disposition de son parti en vue de l'élection du Conseil d'Etat fribourgeois en novembre. Son intérêt fait suite à l'annonce des sortants Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty de ne pas se représenter.

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(Keystone-ATS) La candidature à la candidature de Marie-France Roth Pasquier ne constitue pas une surprise. «Son bagage politique riche d’une expérience de près de 20 ans au législatif et à l’exécutif de la deuxième ville du canton et de sept années au Conseil national lui permet incontestablement de briguer un siège au gouvernement cantonal», a indiqué mercredi la section bulloise du Centre.

Le choix du ticket centriste à deux pour l’élection au Conseil d’Etat sera arrêté le 30 mai, à l’occasion d’un congrès du parti cantonal. Pour rappel, Le Centre dispose pour l’heure de deux sièges à l’exécutif, avec le grand argentier Jean-Pierre Siggen, 63 ans, en fonction depuis 2013, et le ministre de l’économie Olivier Curty, 54 ans, élu en 2016.

Ces derniers ont indiqué vendredi ne pas se représenter lors du renouvellement du gouvernement, avec une certaine surprise pour le second. Les candidats centristes feront campagne avec les autres membres de l’Entente de droite, à savoir les sortants Philippe Demierre (UDC), Didier Castella (PLR) et Romain Collaud (PLR) qui ont déjà été désignés par leurs partis respectifs.