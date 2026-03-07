Fribourg: modernisation du viaduc ferroviaire de Grandfey lancée

Keystone-SDA

Les travaux de construction d’un aménagement de mobilité douce au viaduc ferroviaire de Grandfey viennent d'être lancés par les autorités communales de Granges-Paccot et Guin, l’Agglomération de Fribourg et l’Etat de Fribourg. L'investissement se monte à 6,6 millions de francs.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le premier coup de pioche, donné mercredi, marque l’aboutissement d’un long processus de collaboration dépassant la barrière des röstis, indique le communiqué des partenaires de l’opération. Celle-ci vise à respecter l’aspect historique du pont qui enjambe la Sarine, tout en améliorant son accessibilité.

L’aménagement prévoit la construction de deux passerelles de chaque côté de l’ouvrage sis sur la ligne Lausanne-Berne. Il s’agit de faciliter les déplacements des cyclistes et des personnes à mobilité réduite. Le chantier, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la TransAgglo, devrait s’étendre jusqu’au printemps 2027.

Le projet s’inscrit dans une «volonté claire de renforcer la mobilité douce à l’échelle de l’agglomération, tout en valorisant un ouvrage emblématique du territoire». Il permettra aux cyclistes de franchir le pont de manière continue, sans être contraints de descendre de leur vélo ni de le porter dans les escaliers.

Collaboration

Les passerelles mesureront 53 mètres et 58 mètres. Elles s’inscriront dans le respect de l’ouvrage inauguré en 1862 et placé sous le plus haut degré de protection fédéral et cantonal. Le pont affiche 343 mètres de long et 82 mètres de haut. L’impact sur l’environnement paysager alentour sera également limité.

La transformation du viaduc de Grandfey a nécessité de concilier un héritage historique «d’exception» avec les exigences actuelles de mobilité douce. Pour mener à bien le projet, une collaboration étroite a été menée entre divers acteurs, à commencer par les deux communes limitrophes de l’ouvrage: Guin et Granges-Paccot.

Situées de part et d’autre du viaduc, ces collectivités ont uni leurs forces. «Outre leur fonction de liaison pour la mobilité douce, les nouvelles passerelles ont une valeur symbolique, car elles renforcent le lien et les échanges entre deux langues et deux cultures», a souligné le conseiller d’Etat Jean-François Steiert.

Ancien et nouveau

«Les passerelles sont exemplaires dans la conciliation entre l’ancien et le nouveau patrimoine architectural et incarnent la diversité et la force de notre canton bilingue», a ajouté devant la presse le directeur cantonal des infrastructures. Le projet est financé par le canton, avec le soutien de la Confédération.

Construit en acier, puis renforcé entre 1925 et 1927 par l’ajout d’une structure en béton, le viaduc de Grandfey bénéficiera ainsi d’un nouvel aménagement majeur un siècle après les derniers travaux de consolidation. Au-delà, ont rappelé les intervenants, le pont constitue un «témoin majeur» de l’histoire fribourgeoise.