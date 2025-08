Fribourg: niveau record de diplômes universitaires décrochés

Keystone-SDA

Les Fribourgeois n’ont jamais décroché autant de diplômes universitaires que l'an dernier. Ainsi, un total de 1226 titres universitaires ont été délivrés à des étudiants domiciliés dans le canton de Fribourg.

(Keystone-ATS) Le total est en hausse de 26 titres (+2,2%) par rapport à 2023, a indiqué jeudi le Service de la statistique et de la donnée (SSD) de l’Etat de Fribourg. La statistique inclut les bachelors, masters et doctorats délivrés par l’ensemble des hautes écoles universitaires (HEU) en Suisse à des étudiants domiciliés dans le canton de Fribourg avant le début de leurs études.

A l’échelle nationale, cela représente 3,2% des 38’474 titres remis en Suisse. Sur le long terme, on constate une croissance régulière des titres de HEU décernés aux étudiants fribourgeois. En 2024, les bachelors sont majoritaires avec 603 titres (49,2%), suivis par 554 masters (45,2%) et 69 doctorats (5,6%), précise le communiqué.

Réforme de Bologne

La structure des diplômes a fortement évolué avec la réforme de Bologne: plus de 300 licences ou diplômes étaient encore délivrés chaque année au début des années 2000, mais ces titres ont progressivement disparu au profit des bachelors et masters. Le nombre de doctorats est resté stable sur 25 ans, avec une moyenne annuelle de 63.

Le total des titres a nettement augmenté entre 2004 et 2015 (de 475 à plus de 1100), avant de se stabiliser autour de 1200 depuis 2020. Au-delà, sur les 1226 titres délivrés l’an passé à des étudiantes et étudiants domiciliés dans le canton de Fribourg, 51,3 % – soit 629 titres – l’ont été par l’Université de Fribourg.

Lausanne et Berne

Les universités de Lausanne et de Berne en ont attribué respectivement 13% et 11,6%, suivies par les écoles polytechniques fédérales de Lausanne (6%) et de Zurich (4,2%). Les autres HEU regroupent les 13,9% restants.

Après un pic à 62,1% en 2004, la part de l’Université de Fribourg a reculé, puis s’est stabilisée depuis 2015 au-dessous des 55%. En 2024, l’Université de Fribourg a remis au total 2289 titres, dont 72,5% à des personnes domiciliées hors canton.