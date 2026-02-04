Fribourg: nouveau record de fréquentation pour les TPF en 2025

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont inscrit l'an dernier une nouvelle fréquentation record. Ils ont accueilli dans leurs trains, trolleybus ou bus un peu plus de 39,5 millions de passagers, un nombre en progression de près de 1% au regard de 2024.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Ce nouveau record conclut joliment l’année des 25 ans des TPF et prouve l’attrait de la clientèle pour les transports publics», a fait savoir la compagnie mercredi. La fréquentation des lignes de bus a continué de croître, alors que celle des lignes ferroviaires a enregistré une diminution avec le transfert de la S40 aux CFF.

«Les TPF se réjouissent de constater que les transports publics séduisent toujours davantage», relève leur communiqué. Ils ont transporté un nombre record de voyageurs lors de l’exercice écoulé pour la quatrième année consécutive. En 2023, la marque se situait encore à 37,5 millions (+8,9% par rapport à 2022).

Défi majeur

La hausse plus modérée en 2025 que les années précédentes s’explique donc principalement par un changement intervenu à l’introduction de l’horaire 2025: la reprise de l’exploitation de la ligne S40, entre Fribourg et Romont, par les CFF. Sans ce transfert, la barre des 40 millions de voyageurs aurait été dépassée l’an dernier.

Pour mémoire, l’entrée en vigueur de l’horaire 2025, le 15 décembre 2024, avait constitué un défi majeur, le plus grand de l’histoire des TPF, dans la mesure où près de 60% des lignes de la compagnie avaient été concernées par des modifications.

«Le développement de l’offre sur notre réseau, notamment la création de quatre lignes régionales de bus et l’extension de nombreuses lignes de trains et de bus, ainsi que l’attractivité de nos lignes permettent de transporter toujours davantage de voyageuses et voyageurs», salue Serge Collaud, directeur général des TPF.

Fribourg-Neuchâtel

«Le défi est donc relevé», a ajouté ce dernier, cité dans le communiqué. Au total, les trains TPF ont transporté 7,2 millions de personnes, en baisse de 10,1% par rapport à 2024, en lien avec la cession de l’exploitation de la ligne S40, un tronçon qui accueille quelque 1,2 million de passagers par an.

L’interruption du trafic ferroviaire entre Fribourg et Berne pendant huit semaines, entre juin et août, en raison de travaux CFF, a également eu un impact sur la fréquentation des lignes RE2/RE3 (Broc-Chocolaterie – Fribourg – Berne/Schmitten) qui s’arrêtaient à Fribourg (-1,7%).

Les autres lignes ont vu leur fréquentation progresser, lit-on encore dans le communiqué. Le passage à la cadence à la demi-heure entre Fribourg et Neuchâtel explique, notamment, la hausse (+2,6%) du nombre de voyageurs sur les lignes S20 et S21 (Fribourg-Neuchâtel).

Funiculaire aussi

En 2025 toujours, 32,24 millions de personnes ont embarqué à bord de bus TPF, contre 31,04 millions un an plus tôt. L’évolution représente une augmentation de la clientèle de 3,9%. La progression a été la plus marquée dans les réseaux urbains de Mobul à Bulle (+16,6%) et de l’Agglomération de Fribourg (+4,1%).

Enfin, le funiculaire, reliant la Neuveville à la rue Saint-Pierre à Fribourg, a passé la barre symbolique des 200’000 voyageurs transportés l’an dernier. Au total, ce sont 204’868 personnes qui ont pris place à bord de ce «monument historique» datant de 1899, soit 10’000 de plus qu’en 2024 (+5,3%).