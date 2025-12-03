La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fribourg: pétition demandant de revaloriser les assistants en soins

Keystone-SDA

Une pétition demandant la revalorisation des assistants en soins et santé communautaire (ASSC) dans le canton de Fribourg a été déposée mercredi auprès de la Chancellerie d'Etat. Adressée au gouvernement, elle est munie de 1075 signatures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative de son lancement revient au Syndicat des services publics (SSP), a indiqué la chancellerie dans un communiqué. Elle est intitulée «pétition pour la revalorisation des ASSC dans le canton de Fribourg», avec l’idée d’améliorer les conditions de travail pour le personnel concerné.

