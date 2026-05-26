Fribourg: Patrick Bruel absent du Bellarena indoor festival

Keystone-SDA

Les organisateurs du Bellarena indoor Festival à Fribourg ont décidé de reporter la soirée prévue le 26 juin prochain avec Patrick Bruel. Le chanteur est visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles.

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(Keystone-ATS) «Cette décision a été prise dans un esprit de respect, de sérénité et de bienveillance, tant envers les artistes que le public et les personnes concernées. Dans les circonstances actuelles, il n’est pas possible d’assurer la promotion de ce spectacle dans des conditions adéquates et apaisées», indiquent mardi les organisateurs du Ballerena indoor festival dans un communiqué.

Il est possible qu’un nouvel artiste se produise à sa place le 26 juin. Les détenteurs d’un billet pour cette date pourront par ailleurs l’échanger avec un sésame pour l’une des trois autres soirées.

Lundi, le Paléo Festival a fait part d’un «comportement inadmissible»signalé par une bénévole lors de la venue de Bruel en 2019.