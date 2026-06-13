Fribourg: permanence pour les jeunes en quête d’un apprentissage

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg met à disposition des jeunes âgés de 15 à 25 ans "last minute", une permanence d’été pour ceux qui sont encore en quête d’une place d'apprentissage pour la rentrée d'automne. Le dispositif sera utilisable à partir de ce lundi jusqu'au 14 août.

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(Keystone-ATS) Les jeunes dans l’expectative obtiendront avec «last minute» un soutien dans leurs recherches, ont indiqué mercredi la Direction de la formation (DFAC) et la Direction de la formation professionnelle (DEEF). Gratuites, les prestations sont fournies par le canton de Fribourg, précise le communiqué.

La prestation offre écoute, conseil et soutien à destination des jeunes Fribourgeoises et Fribourgeois sans place d’apprentissage ou projet professionnel abouti. La permanence «last minute» est joignable tous les matins par téléphone (au 079 127 90 04) ou par courriel (via l’adresse lastminute@fr.ch).

Les jeunes pourront rencontrer un conseiller en gestion de carrière au Centre de carrières, à Fribourg, ou au Cycle d’orientation (CO) de la Tour-de-Trême. Ils pourront du coup être accompagnés dans le choix d’un domaine d’activité et épaulés pour établir leur projet, détaillent les deux directions.