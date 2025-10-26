Fribourg: plateforme pour une utilisation harmonieuse des écrans

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois vient de lancer DigiHarmo. Il s'agit d'une nouvelle plateforme d’information et d’outils pour soutenir les familles et les professionnels dans une utilisation équilibrée des écrans chez les enfants et les adolescents.

(Keystone-ATS) L’instrument constitue une réponse aux nouveaux défis liés à l’omniprésence des écrans, estiment les directions de la santé et des affaires sociales (DSAS) ainsi que de la formation et des affaires culturelles (DFAC). Le Conseil d’Etat affirme accorder ainsi une «grande importance» à l’éducation numérique.

Le gouvernement précise intégrer les «potentiels effets néfastes» d’une mauvaise utilisation des écrans, relève le communiqué. L’éducation numérique représente désormais une «thématique de santé publique, en raison des implications d’une mauvaise utilisation sur le sommeil et l’apprentissage, entre autres».

Au quotidien

De nombreux d’acteurs contribuent à une utilisation «harmonieuse» des écrans. La prévention joue aussi un rôle important. Avec l’introduction de l’éducation numérique dans les plans d’études, l’école soutient les parents dans leur rôle éducatif dans la mesure où elle aborde en classe le sujet selon l’âge des élèves.

Avec le soutien de la DSAS, en collaboration avec la DFAC, l’Association REPER a présenté mercredi dernier la plateforme de contenus adaptés à la réalité des familles et des professionnels du canton. DigiHarmo s’adresse aux parents, enseignants, éducateurs, animateurs et autres intervenants de première ligne.

Deux volets

A l’heure où les écrans sont omniprésents dans la vie quotidienne, DigiHarmo propose une approche «nuancée, concrète, non culpabilisante et basée sur l’évidence scientifique». La plateforme vise à réduire les risques, tout en en valorisant les opportunités, dans une logique d’harmonisation de l’utilisation des écrans.

L’outil se décline en deux volets. Le premier comporte une partie informative avec des articles «clairs et accessibles» sur des sujets tels que la santé et les écrans, les recommandations par tranche d’âge, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou encore les aspects de durabilité avec le monde numérique.

Le second comprend une partie axée sur des outils qui mettent à disposition des supports d’animation, des activités et du matériel de prévention prêt à l’emploi pour les professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents.