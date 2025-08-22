Fribourg: près de 49’300 élèves de retour sur les bancs de l’école

L'école fribourgeoise s'apprête à accueillir pour la rentrée 49'291 élèves, soit 256 de plus qu'un an plus tôt, pour la plupart dès jeudi. L’effectif du corps enseignant est lui en hausse de 54,7 postes en équivalents plein temps (EPT), avec 44,25 classes ouvertes pour répondre aux besoins.

(Keystone-ATS) Les enjeux de la rentrée scolaire 2025/2026 ont été présentés vendredi à Fribourg par la conseillère d’Etat chargée de la formation Sylvie Bonvin-Sansonnens. Pour l’école obligatoire, ce sont 31,75 classes qui ont été ouvertes, dont 27 pour les 3H-8H (école primaire) et 7,25 pour les 9H-11H (cycle d’orientation).

Pour les 1H/2H (école enfantine) 2,5 classes ont été fermées. Les moyennes d’élèves par classe restent quasi inchangées, soit 18,4 (18,5 en 2024) pour l’école enfantine et 19 (19) pour l’école primaire. Au CO, la moyenne d’élèves par classe varie selon le type de classe, afin d’offrir des conditions de travail adaptées.

Davantage d’enseignants

Cette moyenne est ainsi de 12 (12,81) élèves pour une classe à exigences de base, de 21,1 (21,5) élèves pour une classe générale et de 22,5 (22,7) élèves pour une classe prégymnasiale. Les écoles spécialisées ont procédé pour leur part à l’ouverture de 9 classes supplémentaires.

Pour les écoles du secondaire 2, deux classes ont été ouvertes et 1,5 classe pour les élèves fribourgeois au Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), à Payerne (VD). Pour rappel, la catégorie réunit les collèges, les écoles de commerce à plein temps et l’école de culture générale.

Concernant les effectifs d’enseignants, 54,7 EPT, avec un total de 3589, ont été octroyés pour répondre aux ouvertures de classes au niveau de la scolarité obligatoire et du post-obligatoire. Parmi eux, 7 EPT sont dédiés à l’accueil des élèves à besoins particuliers dans les écoles ordinaires (école à visée inclusive).

Enquête de satisfaction

S’y ajoutent 35,28 EPT, des postes qui renforceront la prise en charge des élèves scolarisés au sein des institutions spécialisées. L’école obligatoire commencera donc jeudi, sauf pour les communes lacoises de Chiètres, Frasses et Ried, dont le calendrier est proche de celui du canton de Berne, avec une rentrée lundi.

Les élèves du secondaire 2 retourneront en classe également jeudi prochain, à l’exception de ceux du GYB qui ont anticipé leur rentrée au 21 août. La question de l’usage du téléphone portable, avec une interdiction qui gagne du terrain dans de nombreux cantons, demeure à ce stade du ressort des établissements à Fribourg.

Sylvie Bonvin-Sansonnens a abordé encore la suite à donner à l’enquête sur le temps de travail des enseignants proposée en 2023. Si ces derniers s’étaient dits plutôt «très satisfaits» de leur métier, plusieurs aspects, dont l’organisation du travail pour les temps partiels, seront approfondis via une analyse qualitative.

Plusieurs axes d’analyse

Pour l’école obligatoire, ce sera la charge administrative et le mandat de l’enseignant, l’école à visée inclusive ainsi que l’organisation de l’école et des ressources humaines. Pour le post-obligatoire, l’analyse portera sur la gestion des temps partiels, le soutien aux personnes en début de carrière, les spécificités de l’enseignement ainsi que la charge administrative.

Les rapports sont attendus pour la fin juin. Plus loin, la ministre a évoqué la poursuite de la formation des enseignants à l’éducation numérique. D’ici à la rentrée 2027, la totalité des écoles obligatoires disposeront d’au moins une personne ressource accompagnant le corps enseignant dans l’intégration du numérique.